Перевод/корректировка с русского на английский

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт17 заявок350 просмотров

Есть небольшая страница сайта на русском языке https://sites.google.com/site/leaxplace/

Есть её "корявый" перевод на английском https://sites.google.com/site/leaxplace/ucs-eng

Задача: или качественно откорректировать существующий перевод, или просто сделать новый вариант перевода (выберу менее дорогой вариант)

ПРОЕКТ БЫЛ ЗАКРЫТ, так как был предложен менее дорогой вариант вне данного сайта (6 у.е. вся работа)

14 лет назад
Leax
50 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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