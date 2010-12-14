Доброго времени суток. Я программист, пишущий компьютерные игры. Ищу человека для более-менее постоянного сотрудничества, способного корректировать мои потуги по переводу на английский язык интерфейсов и описаний моих игр. Сам я постоянно совершенствую свои навыки в ...
Перевод/корректировка с русского на английский
Есть небольшая страница сайта на русском языке https://sites.google.com/site/leaxplace/
Есть её "корявый" перевод на английском https://sites.google.com/site/leaxplace/ucs-eng
Задача: или качественно откорректировать существующий перевод, или просто сделать новый вариант перевода (выберу менее дорогой вариант)
ПРОЕКТ БЫЛ ЗАКРЫТ, так как был предложен менее дорогой вариант вне данного сайта (6 у.е. вся работа)
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