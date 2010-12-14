Перевод/корректировка с русского на английский

Есть небольшая страница сайта на русском языке https://sites.google.com/site/leaxplace/

Есть её "корявый" перевод на английском https://sites.google.com/site/leaxplace/ucs-eng

Задача: или качественно откорректировать существующий перевод, или просто сделать новый вариант перевода (выберу менее дорогой вариант)

ПРОЕКТ БЫЛ ЗАКРЫТ, так как был предложен менее дорогой вариант вне данного сайта (6 у.е. вся работа)