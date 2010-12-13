День добрый. Для дочерней фирмы логистической, транспортной компании необходим перевод названия на английский язык. Дочерняя компания занимается доставкой/отправкой онлайн покупок по всему миру. Название на русском языке - "Чемодан покупок" ...
Перевод текстов в игре и на сайте
Доброго времени суток. Я программист, пишущий компьютерные игры. Ищу человека для более-менее постоянного сотрудничества, способного корректировать мои потуги по переводу на английский язык интерфейсов и описаний моих игр. Сам я постоянно совершенствую свои навыки в английском - читаю практически свободно, а вот говорить и писать "с нуля" сложновато, да и ошибок досадных могу наделать, что неблагоприятно скажется на моей теперешней и будущей репутации. В связи с этим в первую очередь ищется человек, способный потратить некоторое время для объяснения (по ICQ или e-mail) мне моих ошибок в переводе, сможет предложить лучший вариант описания и т.д. Приветствуется опыт подобной работы (хотя это не главное), желание поучаствовать в создании игр.
В настоящий момент подходит к завершению разработка очередной игры, в связи с чем есть небольшой объем работы по корректировке перевода интерфейса и описаний этой и предыдущих игр на сайте (2,5...3 тыс знаков). Оплата - Webmoney.
С уважением, Денис.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Переводы1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $25
Персонально для Давида ( David_T ) Русско-английский перевод корреспонденции.Завершен14 лет назад
Нужно русифицировать плагин от WP качественно и недорого!Переводы7 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый вечер. Задача такая: Необходимо перевести с английского на русский описания к двум функциям Linux, используя свои профессиональные речевые обороты, т.е. применить те слова и выражения, которые вы используете в работе. ...Завершен14 лет назад
Уважаемые коллеги! Требуются редактор и переводчики по медицинскому оборудованию. Языковая пара: англо-русская В случае заинтересованности прошу прислать на [email protected] следующую информацию: 1. Тариф, руб. (перевод/редактура). ...Переводы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо перевести текст с русского на английский (3500 знаков). Содержание текста - описание товара. Просьба в заявке указывать стоимость работ.Завершен14 лет назад
Перевод письма с русского на английский. Буквально 4-5 строк.Завершен14 лет назад
Уважаемые коллеги! Требуются переводчики для крупного проекта по переводу учебного курса по электронным платежным системам и платежным картам. Языковая пара: англо-русская Основные требования: 1. Знание принципов работы ...Переводы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно перевести данную статью с английского на русский в кратчайшие сроки!Закрыт14 лет назад
- $40
Здравствуйте. Название: Исследование зависимости формы и структуры нанокластеров системы Cu-Au при различных концентрациях компонент от скорости охлаждения. Объем самой статьи 7.5 тысячи знаков (включая цифры, обозначения на англ.). Срок = 10 ...Завершен14 лет назад