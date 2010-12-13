Перевод текстов в игре и на сайте

Доброго времени суток. Я программист, пишущий компьютерные игры. Ищу человека для более-менее постоянного сотрудничества, способного корректировать мои потуги по переводу на английский язык интерфейсов и описаний моих игр. Сам я постоянно совершенствую свои навыки в английском - читаю практически свободно, а вот говорить и писать "с нуля" сложновато, да и ошибок досадных могу наделать, что неблагоприятно скажется на моей теперешней и будущей репутации. В связи с этим в первую очередь ищется человек, способный потратить некоторое время для объяснения (по ICQ или e-mail) мне моих ошибок в переводе, сможет предложить лучший вариант описания и т.д. Приветствуется опыт подобной работы (хотя это не главное), желание поучаствовать в создании игр.

В настоящий момент подходит к завершению разработка очередной игры, в связи с чем есть небольшой объем работы по корректировке перевода интерфейса и описаний этой и предыдущих игр на сайте (2,5...3 тыс знаков). Оплата - Webmoney.

С уважением, Денис.