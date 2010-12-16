Срочный перевод на французский

Доброго времени суток. Я программист, пишущий компьютерные игры. Ищу человека для более-менее постоянного сотрудничества, способного корректировать мои потуги по переводу на английский язык интерфейсов и описаний моих игр. Сам я постоянно совершенствую свои навыки в ...