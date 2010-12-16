Срочный перевод на французский

$24
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Закрыт10 заявок318 просмотров

Необходимо перевести на французский два резюме. Тариф- 200 вмр за 1800 знаков с пробелами, всего впримерно 3,5 страницы.

14 лет назад
translators2008
Седа 
55 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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