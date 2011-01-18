Переводчик английского и немецкого языков

Доброго времени суток, дорогие заказчики и коллеги!

Меня зовут Дмитрий, я переводчик английского и немецкого языков со стажем более пяти лет.

Кроме того, у меня есть возможность попросить носителя языка проверить мою работу.

Опыт перевода технических, деловых и других текстов я получил на следующих заводах:

1. Аккумуляторный завод (ООО «ИСточник Тока Курский») в должности специалиста отдела продаж и переводчика (устного и письменного).

2. Завод по производству резинотехнических изделий (ОАО «Курскрезинотехника») в должности письменного и устного переводчика и менеджера по экспорту.

Проходил стажировку в период летних сезонов: июнь 2008 – сентябрь 2008, июнь 2009 – сентябрь 2009, июнь 2010 – сентябрь 2010 в детском летнем лагере "Чипино", штат Нью-Йорк, США в должности специалиста по всестороннему хозяйственному обслуживанию (General Maintenance).

C июля 2016 по март 2019 года работал в международной круизной компании «Коста крочере» (сайт https://www.costacruises.eu/) в должности администратора стойки приёма и размещения на круизных кораблях, преимущественно общаясь на английском и немецком языках.

В настоящий момент я работаю преимущественно на сайтах фриланса (www.free-lance.ru/, www.weblancer.net/ и т. д.).

Мои тематики:

1. Общая (туризм, новости и т. д.).

2. IT и интернет (скрипты сайтов, статьи и т. д.).

3. Техническая (руководства по эксплуатации и т. д.)

4. Юридическая (договора и т. д.)

5. Художественная (книги, рассказы т. д.).

6. Научная (статьи, публикации и т. д.).

7. Другие тематики (с ними я работаю только в том случае, если уверен, что смогу гарантировать высокое качество перевода).

Дополнительные специализации:

1. Расшифровка и перевод аудио и видео (английский, немецкий и русский языки). Возможны озвучка видео/аудио (мужской или женский голоса) и последующий монтаж.

2. Набор и редактирование рукописных текстов (английский, немецкий и русский языки).

3. Распознавание и редактирование печатных текстов (английский, немецкий и русский языки).

Стоимость моих услуг зависит от сложности конкретного технического задания, срочности выполнения работы и других факторов.

Если Вы предложите мне задание (перевод текстов, видео и т. д.) на тему «Индустрия гостеприимства» или любую интересную мне смежную тему – я сделаю Вам скидку.

Резюме присылаю по запросу.