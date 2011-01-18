DmitryZverev

Дмитрий DmitryZverev

 
36 летРоссия/Курск
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Переводчик английского и немецкого языков

Доброго времени суток, дорогие заказчики и коллеги!

Меня зовут Дмитрий, я переводчик английского и немецкого языков со стажем более пяти лет.

Кроме того, у меня есть возможность попросить носителя языка проверить мою работу.

Опыт перевода технических, деловых и других текстов я получил на следующих заводах:

1. Аккумуляторный завод (ООО «ИСточник Тока Курский») в должности специалиста отдела продаж и переводчика (устного и письменного).

2. Завод по производству резинотехнических изделий (ОАО «Курскрезинотехника») в должности письменного и устного переводчика и менеджера по экспорту.

Проходил стажировку в период летних сезонов: июнь 2008 – сентябрь 2008, июнь 2009 – сентябрь 2009, июнь 2010 – сентябрь 2010 в детском летнем лагере "Чипино", штат Нью-Йорк, США в должности специалиста по всестороннему хозяйственному обслуживанию (General Maintenance).

C июля 2016 по март 2019 года работал в международной круизной компании «Коста крочере» (сайт https://www.costacruises.eu/) в должности администратора стойки приёма и размещения на круизных кораблях, преимущественно общаясь на английском и немецком языках.

В настоящий момент я работаю преимущественно на сайтах фриланса (www.free-lance.ru/, www.weblancer.net/ и т. д.).

Мои тематики:

1. Общая (туризм, новости и т. д.).

2. IT и интернет (скрипты сайтов, статьи и т. д.).

3. Техническая (руководства по эксплуатации и т. д.)

4. Юридическая (договора и т. д.)

5. Художественная (книги, рассказы т. д.).

6. Научная (статьи, публикации и т. д.).

7. Другие тематики (с ними я работаю только в том случае, если уверен, что смогу гарантировать высокое качество перевода).

Дополнительные специализации:

1. Расшифровка и перевод аудио и видео (английский, немецкий и русский языки). Возможны озвучка видео/аудио (мужской или женский голоса) и последующий монтаж.

2. Набор и редактирование рукописных текстов (английский, немецкий и русский языки).

3. Распознавание и редактирование печатных текстов (английский, немецкий и русский языки).

Стоимость моих услуг зависит от сложности конкретного технического задания, срочности выполнения работы и других факторов.

Если Вы предложите мне задание (перевод текстов, видео и т. д.) на тему «Индустрия гостеприимства» или любую интересную мне смежную тему – я сделаю Вам скидку.

Резюме присылаю по запросу.

Отзывы заказчиков
NataliaFilia
Наталия 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Перевод краткой пояснительной записки
Второй раз работаем, нареканий нет. Буду еще обращаться
Рад помочь! Обращайтесь ещё!
Ответный отзыв
NataliaFilia
Наталия 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Перевод заданий к конференциям
Получила сделанный перевод в короткие сроки, работа хорошая, Дмитрий всегда на связи, очень вежливый и внимательно относится к своей работе. Буду и дальше обращаться к Дмитрию за переводами.
Спасибо за сотрудничество, Наталья!
Ответный отзыв
reload999
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$11
10 баллов
12 лет назад
Приватный проект для Dmitry
Всё было сделано качественно! Спасибо
Чёткое ТЗ, своевременная оплата. Спасибо Вам большое за работу, Антон!
Ответный отзыв
debirs
62 годаИспания
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
9 баллов
13 лет назад
Перевод en-EN.ini файла на русский ru-RU.ini
Дмитрий сделал перевод языкового ini файла для моего вебсайта. Работа была выполнена быстро и качественно.
Спасибо за сотрудничество, Александр!
Ответный отзыв
virtvol
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов(-3)
$30
10 баллов
13 лет назад
Перевод текстов на английский
Отлично выполнил свою работу, результатом доволен, продолжаю сотрудничать.
Чёткое ТЗ, предоплата 100%. В общем, я очень доволен сотрудничеством с Евгением.
Ответный отзыв
Переводы
6 отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга