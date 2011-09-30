Приватный проект для Dmitry

$50
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Завершен1 заявка162 просмотра

Перевод текста инвестиционной тематики 7000 символов с пробелами.

14 лет назад
reload999
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

DmitryZverev
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$11
1 день
Всё было сделано качественно! Спасибо
Чёткое ТЗ, своевременная оплата. Спасибо Вам большое за работу, Антон!

Заявки фрилансеров

DmitryZverev
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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