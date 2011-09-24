Требуется переводы текстов с польского языка. Дословный перевод не требуется. Можно использовать вольный перевод, главное, чтоб по-русски звучало грамотно и правильно. Переводить можно чем угодно хоть онлайн переводчиком. Тематика: авто, женская, возможно финансы. Уникальность ...
Перевод на французский согласия на выезд ребенка
Необходимо перевести на французский согласие на выезд ребенка. Срок -до вечера воскресенья. Тариф- 160 рублей за 1800 знаков с пробелами.
Выбранный исполнитель
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