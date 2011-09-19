Перевод Eng-Rus текстов по CMS Drupal

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Закрыт9 заявок273 просмотра

Уважаемые переводчики!

Требуется перевести тексты для видео роликов с сайта buildamodule.com

Для выполнения задания нужны знания CMS Drupal, PHP, MySql.

Желательно также понимать Jquery.

Объём работы серьёзный. Сжатые сроки не ставятся.

Называйте цену.

DrupaljQueryMySQLPHP
14 лет назад
IceWind
39 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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