Требуется переводы текстов с польского языка. Дословный перевод не требуется. Можно использовать вольный перевод, главное, чтоб по-русски звучало грамотно и правильно. Переводить можно чем угодно хоть онлайн переводчиком. Тематика: авто, женская, возможно финансы. Уникальность ...
Перевод Eng-Rus текстов по CMS Drupal
Уважаемые переводчики!
Требуется перевести тексты для видео роликов с сайта buildamodule.com
Для выполнения задания нужны знания CMS Drupal, PHP, MySql.
Желательно также понимать Jquery.
Объём работы серьёзный. Сжатые сроки не ставятся.
Называйте цену.
Заявки фрилансеров
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