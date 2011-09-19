Требуется перевод текстов с польского

Требуется переводы текстов с польского языка. Дословный перевод не требуется. Можно использовать вольный перевод, главное, чтоб по-русски звучало грамотно и правильно. Переводить можно чем угодно хоть онлайн переводчиком. Тематика: авто, женская, возможно финансы.

Уникальность перевода по Адвего должна быть 95-100%. Никаких грамматических ошибок. Все должно быть написано ДЛЯ ЛЮДЕЙ!!! Т.е. внятно и понятно. Никакого бреда текста и машинного (необработанного) перевода и рерайта.

Стоимость 0.5$ за 1000 знаков без пробела.

Возможен перевод с других языков (итальянский, немецкий, английский и др).