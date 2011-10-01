Копирайт и рерайт на английском

$100
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Завершен12 заявок205 просмотров

По заданным ключам написать несколько статей на тему "покупка и продажа авиабилетов". Также рерайт нескольких статей на эту же тему. Все на английском языке

14 лет назад
Slavem
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Gauth
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$45
7 дней
Николай отлично справился с заданием. Сделал все в срок и качественно. Рекомендую, как хорошего исполнителя
Четкое ТЗ, интересное задание, своевременная оплата, оперативная реакция на уточняющие вопросы. Рекомендую как заказчика, с которорым приятно иметь дело.

Заявки фрилансеров

Gauth
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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