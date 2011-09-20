Требуется переводы текстов с польского языка. Дословный перевод не требуется. Можно использовать вольный перевод, главное, чтоб по-русски звучало грамотно и правильно. Переводить можно чем угодно хоть онлайн переводчиком. Тематика: авто, женская, возможно финансы. Уникальность ...
Англо-русский перевод
Англо-русский перевод. 10 руб. за каждую 1000 знаков.
Формат вывода doc (не docx). Картинки, если есть в документе, нужно скриншотировать и переносить в документ (если это возможно и текст не находит на картинку) или брать из папки с сохраненной вебстраницой (если знаете как). Если текст сбоку картинки, то таблицу делать не нужно, текст вставлять ниже или выше. Во избежание путаницы, текст, который относится к картинкам, должен быть отделен от других текстовых блоков и картинок горизонтальными линиями (которые не исчезнут при сохранении в режиме вебстраницы) сверху, снизу (по бокам не надо). Если текст в оригинале в несколько колонок, перевод надо, чтобы был без колонок. Если несколько в ряд, их надо разносить в столбик (если при этом происходит рассогласование с текстом, подкорректировать).
Надписи на картинках переводить и одновременно писать оригинальный текст, чтобы знать, какой перевод к какой части картинки относится.
Перевод добавлять в папку с оригиналом или если таких страниц в одной папке несколько, указывать название файла в переводе (оригинальные файлы на английском в этом случае также добавлять в папку с переводом). Это если задание к Вам поступило в виде файла для скачивания с файлообменника. А если дана была ссылка в интернете, то указывать эту ссылку в самом верху после текста "Это перевод страницы".
Задание к Вам поступит в виде вебстраниц или PDF. Иногда возможны другие форматы.
Оплата в Вебмани рублях без предоплаты. Прошу сразу в первом сообщении при обращении за заданием указывать, сколько страниц Вы готовы взять и сколько страниц в день готовы переводить (расчет после перевода всех страниц, которые возмете в работу).
Тематика текстов – воздушное солнечное отопление (если эти тексты закончатся и будут еще задания, то тематика может быть другая).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы20 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо перевести каталог по вентиляционным системам с польского на русский. Текста- примерно 30-40 тыс зн. [email protected]Переводы5 заявокЗакрыт14 лет назад
Уважаемые переводчики! Требуется перевести тексты для видео роликов с сайта buildamodule.com Для выполнения задания нужны знания CMS Drupal, PHP, MySql. Желательно также понимать Jquery. Объём работы серьёзный. Сжатые сроки ...Переводы9 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо перевести 13 000 знаков (без пробелов) с английского на русский. Тематика: философия, эзотерика. Пример такого уже переведенного текста можно посмотреть здесь: http://narod.ru/disk/25862997001/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0.txt.html ...Переводы9 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день. Ищем переводчика на проекты, перевод технических текстов с русского на английский. Интересует ваше портфолио, цены и количество текста которые вы можете переводить в день.Переводы22 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно написать объявления на английском для adwords.google в заголовке до 25 символов в первой и второй строке до 35 символов для каждого ...Закрыт14 лет назад
Нужно перевести текст двух писем, каждое из которых состоит примерно из 2000 символов. Текст могу предоставить на английском или русском языке. В заявке пишите стоимость выполнения заказаПереводы4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Надо сделать перевод Руководства(программа) по работе с Twitter . Объем в PDF c картинками 70 стр., чистого перевода страниц 35-40. Файл предоставить в формате WORD и PDF. Приоритет ...Завершен14 лет назад
- $50
Нужно для научных целей и научного сайта перевести решение конституционного суда молдовы от 20.09.2011. объем 3 странички, хотелось бы ценник вопроса 3 доллара за 1800 знаков. жду предложений. сейчас пока выслать текст не могу, решение ...Переводы5 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется перевести статью 4300 знаков (без пробелов) с русского на английский язык. Тематика косметология; специфические термины и жаргонизмы отсутствуют, статья написана доступным языком. Жду предложения с ценами и сроками. Исполнителей без отзывов, зарегистрированных менее месяца ...Завершен14 лет назад