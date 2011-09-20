Англо-русский перевод. 10 руб. за каждую 1000 знаков.

Формат вывода doc (не docx). Картинки, если есть в документе, нужно скриншотировать и переносить в документ (если это возможно и текст не находит на картинку) или брать из папки с сохраненной вебстраницой (если знаете как). Если текст сбоку картинки, то таблицу делать не нужно, текст вставлять ниже или выше. Во избежание путаницы, текст, который относится к картинкам, должен быть отделен от других текстовых блоков и картинок горизонтальными линиями (которые не исчезнут при сохранении в режиме вебстраницы) сверху, снизу (по бокам не надо). Если текст в оригинале в несколько колонок, перевод надо, чтобы был без колонок. Если несколько в ряд, их надо разносить в столбик (если при этом происходит рассогласование с текстом, подкорректировать).

Надписи на картинках переводить и одновременно писать оригинальный текст, чтобы знать, какой перевод к какой части картинки относится.

Перевод добавлять в папку с оригиналом или если таких страниц в одной папке несколько, указывать название файла в переводе (оригинальные файлы на английском в этом случае также добавлять в папку с переводом). Это если задание к Вам поступило в виде файла для скачивания с файлообменника. А если дана была ссылка в интернете, то указывать эту ссылку в самом верху после текста "Это перевод страницы".

Задание к Вам поступит в виде вебстраниц или PDF. Иногда возможны другие форматы.

Оплата в Вебмани рублях без предоплаты. Прошу сразу в первом сообщении при обращении за заданием указывать, сколько страниц Вы готовы взять и сколько страниц в день готовы переводить (расчет после перевода всех страниц, которые возмете в работу).

Тематика текстов – воздушное солнечное отопление (если эти тексты закончатся и будут еще задания, то тематика может быть другая).