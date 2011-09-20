Перевести ТЗ

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Закрыт9 заявок264 просмотра

Приветствую. Имеется техническое задание. Его нужно перевести с английского языка на русский.

Ссылка на статистику документа: http://shot.photo.qip.ru/301q0qZ.jpg

Называйте цены и сроки. Оплата по факту.

14 лет назад
alexverb
31 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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