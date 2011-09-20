Требуется переводы текстов с польского языка. Дословный перевод не требуется. Можно использовать вольный перевод, главное, чтоб по-русски звучало грамотно и правильно. Переводить можно чем угодно хоть онлайн переводчиком. Тематика: авто, женская, возможно финансы. Уникальность ...
Перевести ТЗ
Приветствую. Имеется техническое задание. Его нужно перевести с английского языка на русский.
Ссылка на статистику документа: http://shot.photo.qip.ru/301q0qZ.jpg
Называйте цены и сроки. Оплата по факту.
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