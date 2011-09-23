Перевести тексты

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Закрыт39 заявок1019 просмотров

Добрый день !

Есть сайт http://sevitol.com.ua/

Требуется перевести сайт на украинский и английский

Уточните свою цену за одну страницу.

14 лет назад
AJIkaIIone
Проектов 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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