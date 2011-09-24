Перевод на рус. видео-аудио лекций, бесед, трен.

Нужен перевод с видео и аудио ролики на русский язык по темам:

Духовность, психология, гештальт, НЛП, отношения, семья, дети и т.д. Эзотерика, йога, буддизм, тантра, веды, духовные практики и т.д.

Все, что помогает человеку развиваться, жить позитивнее, чувствовать себя лучше.

Желательно предлагайте ТОЛЬКО если вы сами чем-то таким увлекаетесь/занимаетесь/практикуете. Возможно ведение блога по какой-то конкретной специализации.

Сразу указывайте примерную стоимость минуты перевода и в каком формате или расширении сможете предоставлять готовый, переведённый материал.

Также нужны переводчики-синхронцики. Желательно бы с некоторым знанием тем, указанных выше. Но не так важно.