Перевод на рус. видео-аудио лекций, бесед, трен.

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Закрыт14 заявок272 просмотра

Нужен перевод с видео и аудио ролики на русский язык по темам:

Духовность, психология, гештальт, НЛП, отношения, семья, дети и т.д. Эзотерика, йога, буддизм, тантра, веды, духовные практики и т.д.

Все, что помогает человеку развиваться, жить позитивнее, чувствовать себя лучше.

Желательно предлагайте ТОЛЬКО если вы сами чем-то таким увлекаетесь/занимаетесь/практикуете. Возможно ведение блога по какой-то конкретной специализации.

Сразу указывайте примерную стоимость минуты перевода и в каком формате или расширении сможете предоставлять готовый, переведённый материал.

Также нужны переводчики-синхронцики. Желательно бы с некоторым знанием тем, указанных выше. Но не так важно.

14 лет назад
Advedik
Тюняев 
63 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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