Перевод заданий к конференциям

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Завершен27 заявок417 просмотров

Добрый вечер!

Необходимо перевести задание к конференции (1800знаков). язык английский на русский

нужен автор с портфолио и приемлимыми ценами, жду преложений.

С увадением, Наталия

14 лет назад
NataliaFilia
Наталия 
41 год
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

DmitryZverev
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$5
10 дней
Получила сделанный перевод в короткие сроки, работа хорошая, Дмитрий всегда на связи, очень вежливый и внимательно относится к своей работе. Буду и дальше обращаться к Дмитрию за переводами.
Спасибо за сотрудничество, Наталья!

Заявки фрилансеров

DmitryZverev
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад