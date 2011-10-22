Технический перевод

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Завершен3 заявки135 просмотров

Добрый день!

Требуется перевести техническое задание на Анг язык

Жду Ваши цены и сроки.

14 лет назад
AJIkaIIone
Проектов 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов

Выбранный исполнитель

bbussiaa
Анна 
34 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

bbussiaa
Анна 
34 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв
14 лет назад

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