Требуются переводчики, хорошо знакомые с темой создания электрогитар. Требуется перевести титры, видеоряда нет, поэтому сложно понять, о чем идет речь, но в принципе понять по смыслу можно. Кто расчитывает свои силs обращайтесь на почту [email protected]
Перевод с английского на русский
Нужно переводить статьи с английского языка на русский различной тематики.
Статьи от 2000 - 5000 символов (с пробелами).
Работы много и будут приветствоваться начинающие (студенты ин.яз., самообучающийся ин.яз.).
Ваши расценки за 1 статью!!! Буду выбирать по наименьшей стоимости, т.к. количеством окупается.
icq 17582254
skype adamant-92
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется технический перевод трех страниц договора с английского на русский. По срокам нужно до 11:00 пятницы, 21.10Завершен14 лет назад
Требуется грамотный перевод статьи на английский язык. Длина 10 000 символов. Тематика: CEO Сроки до 23.10 Возможно долгосрочное сотрудничество, если все хорошо получится. Работы много. ...Завершен14 лет назад
Перевести текст с англ. на рус.Переводы22 заявкиЗакрыт14 лет назад
нужен качественный перевод без руссицизмов - около 9000 символов нужно быстро, в течение 1-2 дней знание предмета желательноЗакрыт14 лет назад
Нужно срочно перевести небольшой текст (объем 2454 знака). Пожалуйста, ставку за проект, сколько нужно времени (всякие завтра и пр. не подходят, речь о времени, а не о днях) и кратко о ...Завершен14 лет назад
Ищем переводчика с китайского и на китайский язык. Необходимо перевести: - названия бренда - текст рекламной листовки - коммерческое предложение Требования к переводчику: - (желательно) ...Переводы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $300
Требуется человек для перевода описания мед препаратов с английского языка на русский. 1$ за перевод текста описания одного препарата. Препаратов около 250-300. Дословный перевод не нужен. Нужен свободный, а главное логичный по смыслу и лаконичный ...Переводы24 заявкиЗакрыт13 лет назад
Для компании требуется перевод сайта на грамотный французский язык. Перевод нужен для всех основных разделов, без дополнительных статей. Просьба указывать примерные сроки и стоимость. Компания предлагает Вам следующее: давайте попробуем ...Переводы13 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен качественный связный перевод с соблюдением правил русского языка. Срок сдачи работы - вечер 20.10.2011. Оплачивать могу поэтапно по 1000 знаков или единовременно. Только Яндекс Деньги. ...Завершен14 лет назад