Перевод сайта на французский

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Закрыт13 заявок283 просмотра

Для компании требуется перевод сайта на грамотный французский язык.

Перевод нужен для всех основных разделов, без дополнительных статей.

Просьба указывать примерные сроки и стоимость.

Компания предлагает Вам следующее: давайте попробуем перевести одну страничку

http://nti-systems.ru/corporate-style

Если руководству компании понравится перевод данной страницы - Вы

будете выбраны кандидатом для перевода всего сайта.

14 лет назад
ol061528
46 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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