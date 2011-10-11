Требуется перевод сайта на грамотный английский. Все основные разделы, без дополнительных статей. Просьба указывать примерные сроки и стоимость.
Перевод с русского на испанский
Здравствуйте!
Нужно перевести весь контент сайта www.idweb.ru на испанский
Срок до 19.10 (оперативность не в ущерб качеству приветствуется, как и опыт переводов подобной тематики)
Напишите, пожалуйста, расценки и ваши сроки
Спасибо
Заявки фрилансеров
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