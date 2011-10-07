Перевод EN>RU. Измерительные приборы

Требуется переводчик (англ-рус) или агентство для перевода текстов тематики измерительных приборов и измерительного оборудования радиочастотного спектра и наземных каналов связи (радиооборудование для измерения мощности сигнала, модуляционных характеристик; для радиочастотного анализа; анализа каналов наземной связи).

Объем: 15 текстов объемом 5 000 – 7 000 знаков без пробелов.

Внимание, необходим исполнитель с опытом перевода в данной тематике.

В предложениях указывайте любые ваши работы из портфолио по данной теме. Пожалуйста, оставляйте свои предложения по бюджету.