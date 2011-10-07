Перевод с русского на англ. и итальянский

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Закрыт15 заявок186 просмотров

Нужно перевести все материалы сайта на Итальянский и Английский языки

Тематика: вендинг (кофе автоматы)

укажите стоимость переводов за 1К б п

14 лет назад
dtar
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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