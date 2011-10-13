Перевод описан. товаров. Приватно для AboveXBeyond

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен2 заявки142 просмотра

Необходимо сделать качественный перевод описаний 2-х товаров с англ на рус. Объем около 10к.

Задание вышлю на почту.

14 лет назад
Azalia_A
Анна 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

AboveXBeyond
38 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Тексты нужно было перевести как можно скорее. Изначально было заявлено 2 дня, а сделано меньше, чем за сутки. Большое спасибо за оперативность и качественный перевод!
Очень довольна сотрудничеством с Анной. Она четко поставила задачу и сделала 100% предоплату. Спасибо!

Заявки фрилансеров

AboveXBeyond
38 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Перевод на английский

    $100

    Необходимо качественно перевести на английский договора купли-продажи квартиры и кредитный договор. Срок- до 13 ПО Москве воскресенья. Тариф- 170 рублей за 1800 знаков с пробелами на выходе. Пожалуйста, выполните тестовый перевод файла в ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Фр.-рус., 26,4 стр., к воскр.

    $122

    UPD: поручено. Направление перевода: фр-рус Тематика: см. вложение (плюс ещё один файл xls, который не получается приложить). Требования: изложение текста грамотным и красивым языком, соблюдение стилистики, гугление употребимости в случае сомнений, сохранение ...

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поиск информации на корейском языке

    Нужно найти, у кого в Корее можно купить пассажирские автобусы определенной марки. Интересуют кампании, стоянки, аукционы. Где их можно купить, по какой цене, в каких комплектациях, количество в наличии и т.д.

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод EN>RU Тема: приборы и оборудование

    Требуется переводчик (англ-рус) или агентство для перевода текстов технической и технологической тематики. Объем: 75 текстов, объемом 5 000 - 7 000 знаков без пробелов. Внимание, необходим исполнитель с опытом перевода в нижеприведенных тематиках. ...

    Переводы21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод детских книг

    Детскому издательству для работы с текстами требуются переводчики (на данном этапе с английского и болгарского языков) и литературные редакторы. Можем предложить большой постоянный объём работы. Гонорар за художественный перевод 1 авторского листа ...

    Переводы67 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется перевод

    Здравствуйте. Нужно перевести статью с английского на русский. Тематика - смартфоны. Бюджет ограничен. Срок 3 дня.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад