UPD: поручено. Направление перевода: фр-рус Тематика: см. вложение (плюс ещё один файл xls, который не получается приложить). Требования: изложение текста грамотным и красивым языком, соблюдение стилистики, гугление употребимости в случае сомнений, сохранение ...
Перевод на английский
Необходимо качественно перевести на английский договора купли-продажи квартиры и кредитный договор. Срок- до 13 ПО Москве воскресенья.
Тариф- 170 рублей за 1800 знаков с пробелами на выходе. Пожалуйста, выполните тестовый перевод файла в приложении.
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