Перевод на английский

$100
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Закрыт5 заявок309 просмотров

Необходимо качественно перевести на английский договора купли-продажи квартиры и кредитный договор. Срок- до 13 ПО Москве воскресенья.

Тариф- 170 рублей за 1800 знаков с пробелами на выходе. Пожалуйста, выполните тестовый перевод файла в приложении.

14 лет назад
translators2008
Седа 
55 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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