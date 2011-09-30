Перевод мануалов

Нужно перевести два мануала (вместе около 140 000). Времени на все - около двух недель. Нужен результат в формате PDF с версткой и вордовский файл (на всякий случай).

Мы хотели бы , чтобы Вы сделали перевод тестовой страницы, это поможет нам с выбором. Страницу возьмите здесь: http://zalil.ru/31798013 . Оплата договорная.