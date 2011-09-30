Здравствуйте. Есть скрипт аукциона WeBid ( http://www.webidsupport.com ). Нужно сделать КАЧЕСТВЕННЫЙ перевод с английского языка на русский. Если вы не в теме аукционов, НЕ предлагайте свои услуги!!! Перед ...
Перевод мануалов
Нужно перевести два мануала (вместе около 140 000). Времени на все - около двух недель. Нужен результат в формате PDF с версткой и вордовский файл (на всякий случай).
Мы хотели бы , чтобы Вы сделали перевод тестовой страницы, это поможет нам с выбором. Страницу возьмите здесь: http://zalil.ru/31798013 . Оплата договорная.
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