Требуется дипломированный переводчик английского. Необходимо отредактировать английские фразы и их русский перевод, так что бы каждая английская фраза, которая сейчас длиной от 73 до 120 знаков, была не более 72 знаков, включая пробелы и знаки препинания. Русские фразы могут быть произвольной длинны, но должны соответствовать полностью английскому варианту. Общий объем русских и английских фраз около 20000 знаков, бюджет 600 руб.