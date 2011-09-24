Нужен хороший перевод несложного текста. Указывайте пжл стоимость за 1000 симв работы
Требуется перевести контент (на англ. яз.)
Здравствуйте,
Необходим качественный перевод статей на английский язык – http://idweb.i-d-web.com/uslugi/formulirovanie-zadachi-i-postanovka-czelej.html
Срок – до понедельника
Оставляйте свои расценки, контакты + отпишите, кто готов будет выполнить небольшое тестовое:
" Разработка успешного интернет-проекта сложная задача. Чтобы выжить в конкурентной борьбе мало быть уникальным, нужно обеспечить функционал проекта не ниже чем у конкурентов, чтобы не выглядеть на их фоне тускло. Решая задачу технического аудита мы проводим анализ ближайших или возможных конкурентов с целью выяснить их сильные и слабые стороны.
Задачи, решаемые в ходе разработки:
Сбор реестра модулей проектов конкурентов с последующим анализом;
Определение достигнутых результатов продвижения (SEO-параметры);
Разработка рекомендуемой структуры"
Оплата webmoney (wmz)
Просьба выслать тестовое на почту [email protected]
В теме письма укажите, пожалуйста, название проекта и оставьте ссылку на Ваш профиль
Заявки фрилансеров
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