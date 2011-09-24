Требуется перевести контент (на англ. яз.)

Здравствуйте,

Необходим качественный перевод статей на английский язык – http://idweb.i-d-web.com/uslugi/formulirovanie-zadachi-i-postanovka-czelej.html

Срок – до понедельника

Оставляйте свои расценки, контакты + отпишите, кто готов будет выполнить небольшое тестовое:

" Разработка успешного интернет-проекта сложная задача. Чтобы выжить в конкурентной борьбе мало быть уникальным, нужно обеспечить функционал проекта не ниже чем у конкурентов, чтобы не выглядеть на их фоне тускло. Решая задачу технического аудита мы проводим анализ ближайших или возможных конкурентов с целью выяснить их сильные и слабые стороны.

Задачи, решаемые в ходе разработки:

Сбор реестра модулей проектов конкурентов с последующим анализом;

Определение достигнутых результатов продвижения (SEO-параметры);

Разработка рекомендуемой структуры"

Оплата webmoney (wmz)

Просьба выслать тестовое на почту [email protected]

В теме письма укажите, пожалуйста, название проекта и оставьте ссылку на Ваш профиль