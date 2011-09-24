Работа по английскому языку

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Закрыт4 заявки269 просмотров

Суть коротко:

есть тема основной моей работы (сoциальное упpавление в оpганизациях с нaдомными фоpмами тpудовой зaнятости нaселения), надо

сделать работу(реферат) по схожей тематике. Взять английский текст например, про фриланс( стиль: научный или научно-популярный), перевести его на русский и сделать глоссарий терминов( от 30 терминов). Источник текста должен быть изначально на англ языке.

Объем работы 30-40тыс символов(без пробелов).

Срок - до 14-00 воскресенья

Точные требования к работе прикреплены.

14 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Alexeyeva_Alena
Алена 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$40
3 дня

Заявки фрилансеров

Alexeyeva_Alena
Алена 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад

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