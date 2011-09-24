Суть коротко:

есть тема основной моей работы (сoциальное упpавление в оpганизациях с нaдомными фоpмами тpудовой зaнятости нaселения), надо

сделать работу(реферат) по схожей тематике. Взять английский текст например, про фриланс( стиль: научный или научно-популярный), перевести его на русский и сделать глоссарий терминов( от 30 терминов). Источник текста должен быть изначально на англ языке.

Объем работы 30-40тыс символов(без пробелов).

Срок - до 14-00 воскресенья

Точные требования к работе прикреплены.