Суть коротко: есть тема основной моей работы (сoциальное упpавление в оpганизациях с нaдомными фоpмами тpудовой зaнятости нaселения), надо сделать работу(реферат) по схожей тематике. Взять английский текст например, про фриланс( стиль: научный или научно-популярный), ...
Нужен перевод аннотации к медицинской статье
Нужен перевод аннотации к медицинской статье
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