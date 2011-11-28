Необходим перевод текстов (транспортная тематика)

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Завершен24 заявки360 просмотров

Требуется перевод текстов по транспортной тематике на английский, немецкий, французский, испанский, итальянский.

На данный момент 28 текстов по 1500 символов.

Пишите цены и сроки за перевод только английского и за перевод всех, вышеуказанных языков.

14 лет назад
Fing
39 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

pretty_angel_077
Юлия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$70
5 дней
Прекрасный исполнитель. Все в срок, работа на высшем уровне. Рекомендую всем! Обратимся еще не раз. Спасибо Вам, Юлия!
Татьяна замечательный и позитивный заказчик, приятно и легко было работать вместе, к тому же оплата своевременно, никаких нюансов в работе. Буду рада сотрудничеству еще, рекомендую всем!!

Заявки фрилансеров

pretty_angel_077
Юлия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад