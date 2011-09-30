Перевести несколько слов на разные языки

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Завершен3 заявки163 просмотра

Необходимо перевести следующие слова на итальянский, немецкий, французский, шведский, датский, голландский, японский, китайский:

What's going on today, Groceries, Notes, To-do list, Dinner, Call

Смысл по русски, что бы был понятен контекст в каком переводить: Что сегодня происходит, Покупки, Заметки, Сделать, На ужин, Позвонить

14 лет назад
vaconi
50 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

tatiuskon
Татьяна 
34 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
37 отзывов(-1)
14 лет назад
$1
1 день
Быстро и оперативно! Все как обещано. Спасибо!
Довольна работой. Рекомендую

Заявки фрилансеров

tatiuskon
Татьяна 
34 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
37 отзывов(-1)
14 лет назад