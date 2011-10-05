Требуется перевод

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Завершен17 заявок209 просмотров

Здравствуйте. Нужно перевести статью с английского на русский. Тематика - смартфоны. Бюджет ограничен. Срок 3 дня.

14 лет назад
efarova
40 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

inna_278
39 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$1
2 дня
Инна справилась с заданием. Молодец! Мне понравилось с ней работать. Советую такую исполнительницу.
Марина оплатила выполненную работу сразу. Приятно иметь дело. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

inna_278
39 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад

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