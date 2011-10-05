Требуется перевод статьи

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен11 заявок181 просмотр

Нужно перевести статью. Бюджет ограничен.

14 лет назад
efarova
40 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

vadikin
Мариша 
41 год
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$1
1 день
Отличный исполнитель. Выполнила все в срок и качественно.
Хороший заказчик. Остались положительные впечатления.

Заявки фрилансеров

vadikin
Мариша 
41 год
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Перевод мануалов

    Нужно перевести два мануала (вместе около 140 000). Времени на все - около двух недель. Нужен результат в формате PDF с версткой и вордовский файл (на всякий случай). Мы хотели бы , чтобы ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод скрипта интернет-аукциона (En-Ru)

    $33

    Здравствуйте. Есть скрипт аукциона WeBid ( http://www.webidsupport.com ). Нужно сделать КАЧЕСТВЕННЫЙ перевод с английского языка на русский. Если вы не в теме аукционов, НЕ предлагайте свои услуги!!! Перед ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Отредактировать английские фразы

    $50

    Требуется дипломированный переводчик английского. Необходимо отредактировать английские фразы и их русский перевод, так что бы каждая английская фраза, которая сейчас длиной от 73 до 120 знаков, была не более 72 знаков, включая пробелы и ...

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подготовить тексты для сайта

    $50

    1.Сугубо современно, на высоком уровне подачи, с учетом существующей маркетинговой стилистики перевести 5 страниц описаний камер с сайта - http://gopro.com/ вот они - 1.http://gopro.com/cameras/hd-helmet-hero-camera/ 2.http://gopro.com/cameras/hd-motorsports-hero-camera/ 3. http://gopro.com/cameras/hd-surf-hero-camera/ 4. ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевести на английский язык

    $50

    Нужно перевести с русского на английский несколько небольших статеек, каждая из которых представляет себя биографию+описание доклада. Размер каждой такой статьи от 1к до 2.5к символов. Готов платить по 2 $ за 1к символов. Для перевода ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Технический перевод с английского (ТБ)

    Требуется грамотный переводчик с английского языка с опытом работы от 5 лет. Имеется возможность долгосрочного сотрудничества. На данный момент имеется проект перевода порядка 50-55 страниц (3 инструкции по установке и монтажу), где в ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад