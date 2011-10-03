Необходимо перевести порядка 10 листов А4 на английский язык.
Перевод EN>RU Тема: приборы и оборудование
Требуется переводчик (англ-рус) или агентство для перевода текстов технической и технологической тематики.
Объем: 75 текстов, объемом 5 000 - 7 000 знаков без пробелов.
Внимание, необходим исполнитель с опытом перевода в нижеприведенных тематиках.
Тематики:
1. Спутниковые приборы связи (наземное оборудование), их шеф-монтаж, техническая поддержка. 10 текстов.
2. Измерительное оборудование: радиооборудование для измерения мощности сигнала, модуляционных характеристик; для радиочастотного анализа; анализа каналов наземной связи. 15 текстов.
3. Технологическое оборудование. 50 текстов.
- металлорежущие оборудование (фрезерные станки, токарные станки, проволочно-вырезные станки);
- автоклавы для выпечки пластмасс/углеволокна;
- линии по нанесению углеволокна на любые поверхности;
- линии по производству печатных плат.
Пожалуйста, оставляйте свои предложения по бюджету.
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