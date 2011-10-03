Перевод EN>RU Тема: приборы и оборудование

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Закрыт21 заявка309 просмотров

Требуется переводчик (англ-рус) или агентство для перевода текстов технической и технологической тематики.

Объем: 75 текстов, объемом 5 000 - 7 000 знаков без пробелов.

Внимание, необходим исполнитель с опытом перевода в нижеприведенных тематиках.

Тематики:

1. Спутниковые приборы связи (наземное оборудование), их шеф-монтаж, техническая поддержка. 10 текстов.

2. Измерительное оборудование: радиооборудование для измерения мощности сигнала, модуляционных характеристик; для радиочастотного анализа; анализа каналов наземной связи. 15 текстов.

3. Технологическое оборудование. 50 текстов.

- металлорежущие оборудование (фрезерные станки, токарные станки, проволочно-вырезные станки);

- автоклавы для выпечки пластмасс/углеволокна;

- линии по нанесению углеволокна на любые поверхности;

- линии по производству печатных плат.

Пожалуйста, оставляйте свои предложения по бюджету.

14 лет назад
PROSTO_media
Кирилл 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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