Перевод 7 мануалов

7 мануалов на блинницы, вафельницы и грили. Документы в архиве по ссылке http://www.espressomaster.ru/krampu.zip

Результат в Ворде с сохранением верстки. Задание для профессиональных переводчиков. Приветствуются свободные исполнители, с которыми уже доводилось работать по аналогичным задачам.

Стоимость проекта определяется в финале по фактическому объему. Оплата внутри сервиса.

Пожалуйста, в предложении к проекту указывайте Вашу цену за стр. 1800 знаков, срок в днях и кратко о квалификации. Задача срочная, поэтому сроки имеют весомое значение при выборе исполнителя. Максимальная ставка 5,5 у.e. за 1800 знаков.

Не нужно оставлять предложений, комментариев и пр. если Вас не устраивает ставка или Вы не готовы оформить документ как того требует задание.