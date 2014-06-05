Перевод 7 мануалов

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Завершен3 заявки217 просмотров

7 мануалов на блинницы, вафельницы и грили. Документы в архиве по ссылке http://www.espressomaster.ru/krampu.zip

Результат в Ворде с сохранением верстки. Задание для профессиональных переводчиков. Приветствуются свободные исполнители, с которыми уже доводилось работать по аналогичным задачам.

Стоимость проекта определяется в финале по фактическому объему. Оплата внутри сервиса.

Пожалуйста, в предложении к проекту указывайте Вашу цену за стр. 1800 знаков, срок в днях и кратко о квалификации. Задача срочная, поэтому сроки имеют весомое значение при выборе исполнителя. Максимальная ставка 5,5 у.e. за 1800 знаков.

Не нужно оставлять предложений, комментариев и пр. если Вас не устраивает ставка или Вы не готовы оформить документ как того требует задание.

14 лет назад
juicemaster
Яков 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sn-ranger
Сергей 
44 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$242
7 дней
Большое спасибо, Сергей!
Были небольшие технические шероховатости, приведшие к сильному затягиванию сроков: сначала отдельные фрагменты «чужой» для меня тематики и приборы, никогда в России не использовавшиеся и названия которых не имеют аналогов в русском языке, потом — отсутствие заказчика по объективным причинам. В остальном — как всегда на высшем уровне.

Заявки фрилансеров

sn-ranger
Сергей 
44 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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