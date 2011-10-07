Перевод EN>RU. Приборы спутниковой связи

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Закрыт8 заявок269 просмотров

Требуется переводчик (англ-рус) или агентство для перевода текстов тематики приборов спутниковой связи.

Объем: от 10 до 100 текстов (объем уточняется), объем текста: 5 000 – 7 000 знаков без пробелов.

Внимание, необходим исполнитель с опытом перевода в данной тематике.

Тема: Спутниковые приборы связи (наземное оборудование), их шеф-монтаж, техническая поддержка.

В предложениях указывайте любые ваши работы из портфолио по по теме или присылайте пример перевода прилагаемого отрывка (Спутник.doc). Пожалуйста, оставляйте свои предложения по бюджету.

14 лет назад
PROSTO_media
Кирилл 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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