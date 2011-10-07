Нужно сделать перевод всех описаний гостиниц на сайте http://hotels24.ua Это около 2 млн символов. Грамотный украинский - обязательно. Цен не знаю, поэтому предлагайте.
Перевод EN>RU. Приборы спутниковой связи
Требуется переводчик (англ-рус) или агентство для перевода текстов тематики приборов спутниковой связи.
Объем: от 10 до 100 текстов (объем уточняется), объем текста: 5 000 – 7 000 знаков без пробелов.
Внимание, необходим исполнитель с опытом перевода в данной тематике.
Тема: Спутниковые приборы связи (наземное оборудование), их шеф-монтаж, техническая поддержка.
В предложениях указывайте любые ваши работы из портфолио по по теме или присылайте пример перевода прилагаемого отрывка (Спутник.doc). Пожалуйста, оставляйте свои предложения по бюджету.
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