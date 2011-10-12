Приватный проект для (Rennie)

Нужно создать субтитры для этого видео: http://www.youtube.com/watch?v=w0SL4uKM2DU&feature=list_related&playnext=1&list=SPBCC932AFC860B1E7 (там 8 частей) Нужно сделать качественно - то есть сегментировать желательно по предложениям. ENG-перевод тут: http://www.sendspace.com/file/szn90p Предлагайте цену и сроки.