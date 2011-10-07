Создать ENG-субтитры для видео

$150
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Закрыт2 заявки209 просмотров

Нужно создать субтитры для этого видео: http://www.youtube.com/watch?v=w0SL4uKM2DU&feature=list_related&playnext=1&list=SPBCC932AFC860B1E7 (там 8 частей)

Нужно сделать качественно - то есть сегментировать желательно по предложениям.

ENG-перевод тут: http://www.sendspace.com/file/szn90p

Предлагайте цену и сроки.

14 лет назад
juicy_emad
36 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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