Создать ENG-субтитры для видео

7 мануалов на блинницы, вафельницы и грили. Документы в архиве по ссылке http://www.espressomaster.ru/krampu.zip Результат в Ворде с сохранением верстки. Задание для профессиональных переводчиков. Приветствуются свободные исполнители, с которыми уже доводилось работать по аналогичным задачам. ...