Перевод муз. учебника (англ.)

Требуется выполнить перевод обучающего пособия по игре на муз. инструменте с английского языка. Пример текста - во вложении. Там два разных раздела.

Всего в книге около 40 страниц, или 80-100 тыс. знаков с пробелами.

Пожалуйста посмотрите примеры и укажите стоимость и реальные сроки качественного выполнения такого перевода.

Если скинете один переведенный абзац из примера в ЛС это будет большим плюсом.