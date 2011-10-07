Проверить правильность написания EN текста.

Есть тестовая версия сайта. Нужно проверить правильность написания текста.

http://fastdownloadpeace.com/test/

http://fastdownloadpeace.com/test/rules.php

http://fastdownloadpeace.com/test/contacts.php

http://fastdownloadpeace.com/test/about.php

http://fastdownloadpeace.com/test/okoker-optimize-expert-standard-editionv19.html

Описания к файлам и комментарии проверять не нужно, они сейчас сгенерированы автоматически. То есть работа сводится к просмотру коротких фраз и небольшому фрагменту текста на странице с правилами.