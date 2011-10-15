Перевод EN>RU. Тема: Технологическое оборудование

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Закрыт17 заявок478 просмотров

Требуется переводчик (англ-рус) или агентство для перевода текстов технологической тематики.

Объем: около 50и текстов, объемом 5 000 - 7 000 знаков без пробелов.

Внимание, необходим исполнитель с опытом перевода в нижеприведенных тематиках.

Тематики:

Технологическое оборудование для металлообрабатывающих производств

Токарные станки

Токарные автоматы

Сверлильные станки

Фрезерные станки

Зубофрезерные станки

Зубодолбежные станки

Шлифовальные станки

Листогибочные станки

Заточные станки

Карусельные станки

Горизонтально-расточные станки

Вертикальные обрабатывающие центры

Горизонтальные обрабатывающие центры

Машины для литья под давлением

Кузнечно-прессовое оборудование

Оборудование резки листа из металла

Машины для литья под давлением

Кузнечно-прессовое оборудование

Климатическое и испытательное оборудование

Оборудование для нанесения покрытий

Оборудование для обработки и формования углеволокна

В предложениях указывайте любые ваши работы из портфолио по по теме или присылайте пример перевода любого из двух прилагаемых отрывков (cut.doc и plast.doc). Пожалуйста, оставляйте свои предложения по бюджету.

14 лет назад
PROSTO_media
Кирилл 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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