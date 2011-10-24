Перевод

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Завершен30 заявок375 просмотров

Требуется перевод статей на русский язык, пример статьи http://iceage.wikia.com/wiki/Sid, всего 8 статей. Из статьи, которая в примере требуется взять "основную часть", чтоб получилось полноценное, уникальное, описание героя, примерно 1000-3000 знаков, оплата от 1 до 3$ за 1000 знаков без пробелов.

14 лет назад
Algonk
41 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

tepladarynka
Дарина 
34 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$1
4 дня
Работой Дарины остался очень доволен, высококачественный перевод и понимание сути дела, ставят данного исполнителя на очень высокий уроввень, так же не может не радовать цена оказания услуг. В общем 10 баллов, спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

tepladarynka
Дарина 
34 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад

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