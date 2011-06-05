tepladarynka

Фирюлина Дарина Юрьевна
Дата рождения: 9 декабря 1990.
Город: Донецк.
E-mail: [email protected]
Цель: удаленная работа, переводчик с английского. Свободный график.
Образование: 2007-2011. Бакалавр Донецкого государственного университета управления по специальности «менеджмент внешнеэкономической деятельности».
09.2011 - настоящее время. Студентка Донецкого национального университета, кафедра иностранных языков, специальность "Перевод (английский, немецкий)".
2005 – настоящее время. Курсы английского языка ЦИЯ «LOGO».
Опыт работы: 03.2010 – настоящее время, бюро переводов «Freedom», удаленный переводчик.
Дополнительная информация: владею ПК, MS Office. Скорость набора 190 знаков в минуту.
Знание языков:
-украинский (свободно)
-английский (неоконченный advanced).
Личные качества: обязательность, ответственность, желание работать.