tepladarynka

Дарина tepladarynka

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Переводы с/на украинский, русский, английский

Фирюлина Дарина Юрьевна

Дата рождения: 9 декабря 1990.

Город: Донецк.

E-mail: [email protected]

Цель: удаленная работа, переводчик с английского. Свободный график.

Образование: 2007-2011. Бакалавр Донецкого государственного университета управления по специальности «менеджмент внешнеэкономической деятельности».

09.2011 - настоящее время. Студентка Донецкого национального университета, кафедра иностранных языков, специальность "Перевод (английский, немецкий)".

2005 – настоящее время. Курсы английского языка ЦИЯ «LOGO».

Опыт работы: 03.2010 – настоящее время, бюро переводов «Freedom», удаленный переводчик.

Дополнительная информация: владею ПК, MS Office. Скорость набора 190 знаков в минуту.

Знание языков:

-украинский (свободно)

-английский (неоконченный advanced).

Личные качества: обязательность, ответственность, желание работать.

Отзывы заказчиков

ua2004
Василь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Перевод комп. игры GTA IV: EFLC на украинский яз.
Прекрасний перекладач, роботу виконує вчасно і оперативно за чудову ціну. Швидко вчиться, схоплює все "на льоту". Приємно було співпрацювати. Сподіваюся і на подальшу співпрацю)
Algonk
41 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Перевод
Работой Дарины остался очень доволен, высококачественный перевод и понимание сути дела, ставят данного исполнителя на очень высокий уроввень, так же не может не радовать цена оказания услуг. В общем 10 баллов, спасибо за работу!
hillo
Юрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов
$30
10 баллов
14 лет назад
Рерайт статей
Очень понравилось работать с Дариной! Сразу же поняла что требуется и выполнила все задания очень качественно и в срок! Так же очень приятный в общении человек! В дальнейшем буду обращаться к ней!)
Очень приятно работать. Оказывает помощь по любым вопросам и затруднениям, все четко и ясно объясняет) Оплата каждый раз осуществляется своевременно и в полном объеме. Надеюсь на сотрудничество в будущем)
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