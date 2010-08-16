Сделала сайт. Работу НЕ оплатил. Должен $100. Спрашивала есть ли претензии по моей работе, предлагала исправить. На что человек обещал прислать список правок и пропал. В аккаунт входил, но сообщения не читал. Будьте осторожны при сотрудничестве с данным заказчиком, берите предоплату, а лучше вообще избегать сотрудничества с ним.