Algonk

Дмитрий Algonk

 
40 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сайт парсер

    Нужно создать сайт, который будет парсить статистику японских аукционов. Подробности в ТЗ.

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Таблица в Excel

    В наличии недоделанная таблица в Excel. Компания развозит несколько сортов пива по нескольким торговым точкам, необходимо заполнив количество приобретенного компаниями продукта, того или иного наименования, составить диаграмму за месяц по динамике "потребления". Взглянув на таблицу ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Страница перехода

    Требуется сверстать страничку перехода пользователя с сайта по внешней ссылке. Сейчас страница выглядит так http://clip2net.com/s/1sRcQ, нужно добавить фон, в новой страничке пользователь должен видет куда он переходит и так же как в примере это должна ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод

    Требуется перевод статей на русский язык, пример статьи http://iceage.wikia.com/wiki/Sid, всего 8 статей. Из статьи, которая в примере требуется взять "основную часть", чтоб получилось полноценное, уникальное, описание героя, примерно 1000-3000 знаков, оплата от 1 до 3$ ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Изменить фон сайта

    Требуется изменить фон сайта, ссылка на исходник http://narod.ru/disk/28009225001/logo.rar.html, тематика Ледниковый период Континетальный дрейф, нужно так же учитывать что на сайте почему то ширина картинки примерно 1360 пикселей примерно по 680 пикселей от центра

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Скрипт парсер

    Нужен парсер магазина Яндекс маркет или маркет гид, с синонимайзером текста и парсером картинок, для создания псевдо магазинов с уникальным контентом пример магазина http://7014.ru/

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
FoxyFru
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
$100
2 балла
9 лет назад
Создание магазина на JoomShopping
Сделала сайт. Работу НЕ оплатил. Должен $100. Спрашивала есть ли претензии по моей работе, предлагала исправить. На что человек обещал прислать список правок и пропал. В аккаунт входил, но сообщения не читал. Будьте осторожны при сотрудничестве с данным заказчиком, берите предоплату, а лучше вообще избегать сотрудничества с ним.
RealS
32 годаУзбекистан
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Изменить фон сайта
Спасибо за сотрудничество.
Рекомендую как ответственного исполнителя, был заказан передел графики, все сделано быстро и качественно 10 баллов. P.S. Будем сотрудничать и дальше!
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