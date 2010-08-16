Создание интернет магазина на Joomla с использованием модуля JoomShopping.
- Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $100
К парсеру на php, необходимо добавить переводчик google.Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно создать сайт, который будет парсить статистику японских аукционов. Подробности в ТЗ.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт10 лет назад
В наличии недоделанная таблица в Excel. Компания развозит несколько сортов пива по нескольким торговым точкам, необходимо заполнив количество приобретенного компаниями продукта, того или иного наименования, составить диаграмму за месяц по динамике "потребления". Взглянув на таблицу ...Базы данных2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется сверстать страничку перехода пользователя с сайта по внешней ссылке. Сейчас страница выглядит так http://clip2net.com/s/1sRcQ, нужно добавить фон, в новой страничке пользователь должен видет куда он переходит и так же как в примере это должна ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется перевод статей на русский язык, пример статьи http://iceage.wikia.com/wiki/Sid, всего 8 статей. Из статьи, которая в примере требуется взять "основную часть", чтоб получилось полноценное, уникальное, описание героя, примерно 1000-3000 знаков, оплата от 1 до 3$ ...Переводы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется изменить фон сайта, ссылка на исходник http://narod.ru/disk/28009225001/logo.rar.html, тематика Ледниковый период Континетальный дрейф, нужно так же учитывать что на сайте почему то ширина картинки примерно 1360 пикселей примерно по 680 пикселей от центраПрочее1 исполнительЗавершен12 лет назад
Парсер торрент трекера pornolab, rutracker для cms DLE 9.3. Возможность парсить с определенной категории, добавляя картинку, описание и собственно сам файл .torrentВеб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен парсер магазина Яндекс маркет или маркет гид, с синонимайзером текста и парсером картинок, для создания псевдо магазинов с уникальным контентом пример магазина http://7014.ru/Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад