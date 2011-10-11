Изменить фон сайта

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Завершен4 заявки167 просмотров

Требуется изменить фон сайта, ссылка на исходник http://narod.ru/disk/28009225001/logo.rar.html, тематика Ледниковый период Континетальный дрейф, нужно так же учитывать что на сайте почему то ширина картинки примерно 1360 пикселей примерно по 680 пикселей от центра

14 лет назад
Algonk
41 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$5
1 день
Рекомендую как ответственного исполнителя, был заказан передел графики, все сделано быстро и качественно 10 баллов. P.S. Будем сотрудничать и дальше!
Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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