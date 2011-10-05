Подправить картинки

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Закрыт2 заявки261 просмотр

housedecore.com.ua

сайт на вордпресе

Нужна возможность менять картинки в мини- галерее на главной

чтобы в самой галерее большая картинка при наведении курсором как то менялась и давала понять что можно зайти глубже а то народ не видит надпись "далее" под картинкой и думает что это и есть вся галерея

WordPress
14 лет назад
artpartner2010
Руслан 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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