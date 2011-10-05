Подправить картинки

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сайт на вордпресе

Нужна возможность менять картинки в мини- галерее на главной

чтобы в самой галерее большая картинка при наведении курсором как то менялась и давала понять что можно зайти глубже а то народ не видит надпись "далее" под картинкой и думает что это и есть вся галерея