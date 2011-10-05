Необходимо создать дизайн мобильного приложения бухгалтерской тематики. Программа является функциональным приложением для бухгалтеров, для нее необходимо создать красивый изящный дизайн. Инетерсуют только резиденты РФ. Заключение договора и оплата на ...
Подправить картинки
сайт на вордпресе
Нужна возможность менять картинки в мини- галерее на главной
чтобы в самой галерее большая картинка при наведении курсором как то менялась и давала понять что можно зайти глубже а то народ не видит надпись "далее" под картинкой и думает что это и есть вся галерея
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