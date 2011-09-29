Adsmanager подогнать под шаблон

Как уменьшить расстояние между названием и ценой, также между перечёркнутой и обычной ценой. Особенно заметно расстояние через гуглхром и возможно ли сделать кросбраузерное отображение, так как в опере эти расстояния уменьшаются. http://www.sisadmin.com.ua/dvdshop/index.php?page=shop.browse&category_id=13&option=com_virtuemart&Itemid=63 ...