Изменить надпись в рисунке

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Завершен19 заявок341 просмотр

Нужно сделать точно такую же кнопку, только с надписью "Работать с нами"

14 лет назад
Altmer
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Alex_z69
37 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Был приятно удивлён. Александр упорно работал до нужного результата. Спасибо.
Было приятно поработать, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Alex_z69
37 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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