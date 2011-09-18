Добавить на страницу схему проезда

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Закрытнет заявок140 просмотров

Необходимо на страницу http://oilmart.ru/index.php?ukey=auxpage_10 добавить информацию о пунктах самовывоза см приложение.

Для тех кто знаком с html дел на 10 минут.

HTML
14 лет назад
punto_de_vista
Павел 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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