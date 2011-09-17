Печать листовок

$1000
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Закрыт2 заявки207 просмотров

Нужно распечатать листовки, формат А4 двусторонние цветные. Нужна дешевая печать листовок, желательно 10-15 русских копеек за одну листовку. Возможны другие варианты эконом печати, можете предлагать. всего планируется 100 000 к печати. Планируем постоянный заказ такого объема листовок.

14 лет назад
RVS08
Вадим 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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