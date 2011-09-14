Электронная карта Одесской области, Украина. Векторная, редактируемая под личные нужды.
Оформить презентацию в поверпоинт
Надо сделать шаблон презентации. Так, что бы у меня был шаблон - а я сам потом на его основе создавал новые видео уроки и презентации.
А то просто белый шаблон юзать непрезентабельно:)
Пишите в аську 543 590
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