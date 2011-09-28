Подправить форму.

Когда-то давно заказывал необычную форму для написания/просмотра комментариев (проект http://www.weblancer.net/projects/248375.html).

Все было сделано и работало хорошо, но чуть позже всплыла одна проблема - используемые картинки в формате png плохо отображались в IE, поэтому решил заменить их все на jpeg (самостоятельно). Но заменить получилось только часть, когда заменил абсолютно все, отображаться стало все нормально, но почему-то перестали перелистываться страницы с комментами. Я понял что сделал что-то не так и вернул все на ту стадию, когда форма еще работала, но часть картинок не были заменены на jpeg. Теперь нужно, чтобы кто-нибудь знающий доделал все так, как нужно. Все картинки у меня уже есть, нужно просто правильно прописать пути к ним и если страницы почему-то снова не будут перелистываться, исправить это. Работы для знающего человека на пол часа (ну может кто-нибудь и за 5 минут во всем разберется.), но оплачиваю ТОЛЬКО результат, если после проделанной вами работы форма не будет работать так, как нужно - оплаты "потраченного времени" не будет.