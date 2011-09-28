Подправить форму.

$20
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Завершен1 заявка196 просмотров

Когда-то давно заказывал необычную форму для написания/просмотра комментариев (проект http://www.weblancer.net/projects/248375.html).

Все было сделано и работало хорошо, но чуть позже всплыла одна проблема - используемые картинки в формате png плохо отображались в IE, поэтому решил заменить их все на jpeg (самостоятельно). Но заменить получилось только часть, когда заменил абсолютно все, отображаться стало все нормально, но почему-то перестали перелистываться страницы с комментами. Я понял что сделал что-то не так и вернул все на ту стадию, когда форма еще работала, но часть картинок не были заменены на jpeg. Теперь нужно, чтобы кто-нибудь знающий доделал все так, как нужно. Все картинки у меня уже есть, нужно просто правильно прописать пути к ним и если страницы почему-то снова не будут перелистываться, исправить это. Работы для знающего человека на пол часа (ну может кто-нибудь и за 5 минут во всем разберется.), но оплачиваю ТОЛЬКО результат, если после проделанной вами работы форма не будет работать так, как нужно - оплаты "потраченного времени" не будет.

HTML
14 лет назад
PereBod4ik
Богдан 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

mirekua
50 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$20
2 дня
Работой очень доволен. Мирон оказался единственным человеком, готовым взяться за предложенное задание, разобрался в коде другого программиста, работавшего до него, исправил мои ошибки, допущенные при попытке самостоятельно редактировать форму.
Очень толерантный заказчик! Терпеливо относился к моему вольнодумству! Приятно общаться. Помогает в работе, а не наоборот. Переплатил больше оговоренной суммы!

Заявки фрилансеров

mirekua
50 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад

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